Звезда «Дом-2» Антон Шоки публично огласил результаты анализов на венерические болезни
Звезда телевизионного проекта «Дом-2» Антон Шоки может говорить, практически на любые темы не стесняясь. Так, молодой человек рассказал в Сети, что не страдает венерическими заболеваниями, а в качестве доказательства показал фотографию с результатами анализов.
Известно, что Антон Шоки мечтает о том, чтобы, наконец, встретить, свою единственную и настоящую любовь. Однако пока молодой человек практически с каждой потенциальной претенденткой на это место умудряется вступить в интимную связь.
Видимо осознавая, что у него было немало половых партнерш Антон Шоки, и сдал анализы. Медицинскую справку с результатами экс-участник «Дом-2» разместил в личном аккаунте Instagram.
Под фото Антон Шоки написал, что абсолютно здоров. Тем не менее, подписчики экс-участника «Дом-2» не были в восторге от того, что он выложил настолько интимную информацию. Ко всему одна из девушек отметила, что подобной информации не совсем достаточно, чтобы точно сказать, здоров ли полностью человек.
Известно, что Антон Шоки мечтает о том, чтобы, наконец, встретить, свою единственную и настоящую любовь. Однако пока молодой человек практически с каждой потенциальной претенденткой на это место умудряется вступить в интимную связь.
Видимо осознавая, что у него было немало половых партнерш Антон Шоки, и сдал анализы. Медицинскую справку с результатами экс-участник «Дом-2» разместил в личном аккаунте Instagram.
Под фото Антон Шоки написал, что абсолютно здоров. Тем не менее, подписчики экс-участника «Дом-2» не были в восторге от того, что он выложил настолько интимную информацию. Ко всему одна из девушек отметила, что подобной информации не совсем достаточно, чтобы точно сказать, здоров ли полностью человек.