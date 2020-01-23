Звезда «Дом-2» Антон Шоки публично огласил результаты анализов на венерические болезни





Известно, что Антон Шоки мечтает о том, чтобы, наконец, встретить, свою единственную и настоящую любовь. Однако пока молодой человек практически с каждой потенциальной претенденткой на это место умудряется вступить в интимную связь.Видимо осознавая, что у него было немало половых партнерш Антон Шоки, и сдал анализы. Медицинскую справку с результатами экс-участник «Дом-2» разместил в личном аккаунте Instagram.Под фото Антон Шоки написал, что абсолютно здоров. Тем не менее, подписчики экс-участника «Дом-2» не были в восторге от того, что он выложил настолько интимную информацию. Ко всему одна из девушек отметила, что подобной информации не совсем достаточно, чтобы точно сказать, здоров ли полностью человек.