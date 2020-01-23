Евгения Плющенко с сыном тепло встретили в Японии

На видео можно заметить, что японские болельщики очень радостно приветствуют Евгения Плющенко и юного фигуриста. Непосредственно в аэропорт были принесены российские флаги и плакаты с именем Александра Плющенко. Его звали по имени сразу после появления на публике. Вначале мальчик не желал подходить к фанатам, но после настояния его матери, Яны Рудковской, он помахал болельщикам рукой. Последние этому очень обрадовались.Александр Плющенко с детства посещает тренировки. Ему уже удалось добиться определённых успехов на соревнованиях, а также удалось обойти соперников, которые старше сына фигуриста на несколько лет.