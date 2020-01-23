Ученые выяснили, что некоторые доисторические крокодилы были теплокровными
Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что некоторое доисторические крокодилы были теплокровными. На основе данных исследований можно предположить, что благодаря такой особенности они смогли адаптироваться к неблагоприятным условиям окружающей среды.
Специалисты проанализировали минеральный состав ископаемых зубов крокодила из вымершего семейства метриорхинид. Они делают акцент на том, что этот древний вид мог повышать температуру тела при необходимости, как современные птицы и млекопитающие. Эта особенность полностью отличает их от нынешних животных, которые во время холодных месяцев впадают в спячку в ожидании потепления. Исходя из анализа ученых, внешне древние крокодилы также отличались от современных. Они имели ласты, хвостовой плавник и массивные, направленные перед собой глаза, а благодаря уровню кислорода в зубной эмали экспертам удалось определить теплокровность животных.
Было отмечено, что телеозавры были хладнокровными и могли согреть себя, уподобляясь современным видам, с помощью солнца, а метриорхинхиды повышали температуру тела за счет своего метаболизма. Хоть она и не была достаточно высокой, но для данного вида крокодилов оказалась достаточной.
Специалисты проанализировали минеральный состав ископаемых зубов крокодила из вымершего семейства метриорхинид. Они делают акцент на том, что этот древний вид мог повышать температуру тела при необходимости, как современные птицы и млекопитающие. Эта особенность полностью отличает их от нынешних животных, которые во время холодных месяцев впадают в спячку в ожидании потепления. Исходя из анализа ученых, внешне древние крокодилы также отличались от современных. Они имели ласты, хвостовой плавник и массивные, направленные перед собой глаза, а благодаря уровню кислорода в зубной эмали экспертам удалось определить теплокровность животных.
Было отмечено, что телеозавры были хладнокровными и могли согреть себя, уподобляясь современным видам, с помощью солнца, а метриорхинхиды повышали температуру тела за счет своего метаболизма. Хоть она и не была достаточно высокой, но для данного вида крокодилов оказалась достаточной.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:38