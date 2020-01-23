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Звезда «Дом-2» Настя Балинская отрицает связь с Лешей Кудряшовым

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Настя Балинская отрицает свою возобновленную связь с Лешей Кудряшовым. Она говорит, что эта информация лишь слухи. Они возникли после того, как в Сети появилась новость о том, что они живут вместе. Однако Настя Балинская утверждает, что они не пара.

Звезда «Дом-2» Настя Балинская отрицает связь с Лешей Кудряшовым

Стоит отметить, что недавно Леша Кудряшов рассказал, что помирился с Настей Балинской и теперь общается с ней, как с хорошей приятельницей. Тем не менее, он говорил, что хочет вернуть бывшую возлюбленную и даже жениться на ней.

Но когда Настя Балинская несколько дней назад дала понять, что они с Лешей Кудряшовым живут в одной квартире, то пользователи социальных сетей решили, что они вновь пара. Насте много стали писать, но спрашивали только о том, возобновила ли она романтические отношения с Лешей. В итоге Настя Балинская решила этот миф развеять и заявила, что они не пара.


Ко всему Настя Балинская отметила, что в большей степени готова поверить, что Леша Кудряшов построит любовь с другой экс-участницей «Дом-2» Екатериной Скютте. По ее словам, ребята очень много общаются друг с другом и не всегда их разговоры похожи на дружеские.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:18

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