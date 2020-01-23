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Экс-участница "Дома-2" Инна Воловичева пожаловалась на дорогостоящее строительство собственного дома

Экс-участница проекта "Дом-2" Инна Воловичева после ухода смогла построить крепкую семью. Брюнетка вышла замуж, воспитывает дочь Машу, которой уже шесть лет. На данный момент пара строит загородный дом в Подмосковье, что, по словам звезды реалити-шоу, очень дорого.
Экс-участница "Дома-2" Инна Воловичева пожаловалась на дорогостоящее строительство собственного дома

Недавно Инна Воловичева призналась, что строительство дома общей площадью 180 квадратных метров до сих пор не завершено. На данный момент в строительство звезда проекта "Дом-2" и ее супруг вложили 5 миллионов рублей, но в будущем понадобится еще около 3 миллионов, чтобы только достроить каркас. После этого финансы будут направлены на внутреннюю отделку жилья.

Инна Воловичева не скрывает, несколько раз они останавливали стройку, чтобы собрать необходимые средства на следующий этап. Дочь звезды реалити-шоу Маша уже с нетерпением ждет, когда окажется в новом доме, ведь тогда родители пообещали задуматься о рождении для нее брата или сестры. Сама Воловичева тоже побыстрее хочет оказаться в родном семейном гнезде.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:17

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