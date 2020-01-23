Учёные из Таиланда выяснили, что масло рисовых отрубей снижает уровень холестерина





Эксперименты, которые проводились ранее, выявили, что данное масло помогает более низким липидам и окислительному стрессу, благодаря мононенасыщенной жирной кислоте и содержанию гамма-оризанола. Учёные отметили их биоактивность, в том числе по отношению к липидам крови, антиоксидантным и воспалительным маркерам. В эксперименте приняли участие 59 человек, у которых наблюдалась гиперлипидемия в исходном уровне. Добровольцев распределили на 4 группы, а точнее: RBO1, RBO2, RBO3 и контроль. Биологически-активную добавку использовали в кулинарных маслах (30 мл на порцию), которые применили во время приготовления 3-х блюд в день на протяжении месяца.Экспериментаторы использовали антропометрический метод измерения для определения массы и состава тела, а также определения липидных значений, антиоксидантного статуса и маркеров воспаления. Их сделали до начала терапии и после. У добровольцев, которые использовали масло в рационе, учёные отметили существенное уменьшение уровня холестерина, составившего 11,8 и 12,2%. Также произошло улучшение уровня антиоксидантов у людей, употреблявших РБО.