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Учёные из Таиланда выяснили, что масло рисовых отрубей снижает уровень холестерина

Учёные из Таиланда в ходе эксперимента узнали о возможности масла рисовых отрубей улучшать антиоксидантную активность у пациентов с гиперлипидемией. Было отмечено существенное снижение уровня холестерина.

Эксперименты, которые проводились ранее, выявили, что данное масло помогает более низким липидам и окислительному стрессу, благодаря мононенасыщенной жирной кислоте и содержанию гамма-оризанола. Учёные отметили их биоактивность, в том числе по отношению к липидам крови, антиоксидантным и воспалительным маркерам. В эксперименте приняли участие 59 человек, у которых наблюдалась гиперлипидемия в исходном уровне. Добровольцев распределили на 4 группы, а точнее: RBO1, RBO2, RBO3 и контроль. Биологически-активную добавку использовали в кулинарных маслах (30 мл на порцию), которые применили во время приготовления 3-х блюд в день на протяжении месяца.

Экспериментаторы использовали антропометрический метод измерения для определения массы и состава тела, а также определения липидных значений, антиоксидантного статуса и маркеров воспаления. Их сделали до начала терапии и после. У добровольцев, которые использовали масло в рационе, учёные отметили существенное уменьшение уровня холестерина, составившего 11,8 и 12,2%. Также произошло улучшение уровня антиоксидантов у людей, употреблявших РБО.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:06

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