Пожары в Австралии помогли найти следы присутствия древней цивилизации





Цивилизация в древности была создана жителями Гундитжмары. Речь идёт о событиях, случившихся порядка 6,6 тысячи лет назад. Определено, что выявленные сооружения старше египетских пирамид. Коренные жители региона сформировали сложную группу каналов, которую применяли для вылова угрей. Жилища аборигенов зачастую создавались из камня.Ученые раньше имели смутную информацию о системе аквакультуры данного региона, но после пожаров неизвестные следы древней цивилизации оказались заметны для исследователей. Масштабы оказались намного больше ожидаемого. Система каналов и фрагменты жилищ были скрыты под обильной растительностью Австралии. Новые объекты будут тщательно изучены археологами. Ученые ведут съёмку с воздуха. Не исключается, что культура аборигенов Гундитжмара куда сложнее, чем считали раньше.Этот народ сформировал одну из самых древних и крупных во всём мире сетей аквакультуры. Она включает множество каменных каналов и специальных бассейнов, используемых для ловли угрей. В 2019-м район попал в списки наследия ЮНЕСКО.