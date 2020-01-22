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Учитель из Карелии обнаружил могилу изобретателя из Шотландии Чарльза Гаскойна

Известный архитектор Чарльз Гаскойн был похоронен на Немецком кладбище еще в 1806 году, но его могила впоследствии затерялась. Теперь же учитель из Карелии смог обнаружить место захоронения изобретателя из Шотландии.

Учитель истории и краевед из Петрозаводска Станислав Гайдук сообщил о невероятной находке, связанной с Чарльзом Гайскойном. Он предположительно определил местоположение могилы российского архитектора, инженера и изобретателя шотландского происхождения. На участке нет памятного сооружения, а само место заросло деревьями и кустарниками. Эту информацию историк предоставил к 316-летию с дня основания Онежского тракторного завода. Известно, что именно Гаскойн являлся основателем этого предприятия, которое было переделано из Александровского завода в 1703 году.

Хотя оружейник родился в Шотландии в 1737, он приехал в Россию по достижению 47 лет, где и прожил до конца своей жизни. Для современников он снискал славу благодаря внедрению первой железной дороги в стране - "чугунного колесопровода". Чарльз Гаскойн скончался в 1806 году и завещал похоронить себя на Немецком кладбище Кислозаводска. Со временем место его захоронения было утрачено, но впоследствии было найдено рядом с угловой частью дома № 4Б по улице Волховской. Помимо контейнеров и зеленых насаждений, здесь можно заметить каменный элемент - возможно, от бывшего надгробья.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30

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