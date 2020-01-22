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Модель Aurus Komendant отправили на дорожное тестирование

Модель автомобиля Aurus Komendant была отправлена на дорожное тестирование. Проверка автомобиля осуществляется в условиях заснеженной Скандинавии.
Модель Aurus Komendant отправили на дорожное тестирование

Тестовая модель Komendant покрыта камуфляжем и позволяет получить ограниченное представление о внешнем виде серийной версии. Отличительной чертой является наличие корпоративного стиля Aurus. Узнаваемыми зонами являются радиаторная решётка, оптика, силуэт стёкол. Известно, что силовая гамма будет соответствовать таковой у седана. В салоне Komendant имеется много сходства с версией Senat. Внедорожник, подобно другим продуктам Aurus, создан с использованием Единой модульной платформы.

Внедорожник получил гибридный двигатель, в который вошёл ДВС V8 объёмом 4,4 л производительностью 598 «лошадей». Предусмотрена установка 9-секционной трансмиссии КАТЕ. Полноприводная система получила различные динамические режимы. Дебютный показ модели Komendant изначально был запланирован на август 2020-го в рамках Московского моторшоу. В соответствии пересмотренными решениями бренда, авто покажут в 2022 году. Сам продукт позиционируется как конкурент Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:21

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