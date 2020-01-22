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В Испании найдено место сражения Сида Кампеадора, воспетого в “Песне о Сиде”

В Испании во время раскопок найдено место сражения Сида Кампеадора, воспетого в “Песне о Сиде”. Ученые совершили открытие в рамках проекта “Путь Сида”, при котором воссоздаются военные маршруты главнокомандующего.
В Испании найдено место сражения Сида Кампеадора, воспетого в “Песне о Сиде”

Настоящее имя Сида Кампеадора — Родриго Диас де Вивар, он был назначен командиром кастильской армии королем Альфонсо VI. Военный получил множество побед в своих атаках, а также стал известным, как автор оригинальных стратегий нападения. В последние годы жизни он нанес несколько важных поражений маврам и покорил Валенсию, но скончался от отравленной стрелы в бою. В ходе раскопок в провинции Сарагоса, начавшихся еще в 2004 году, были найдены доказательства победы главнокомандующего над мусульманской крепостью у реки Халон. Именно эта битва была воспета в “Песне о Сиде”, датируемой XI-XII веками.

За счет содействия местного совета Сарагосы пройдены три сезона раскопок в рамках археологической программы “Путь Сида”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:54

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