В Испании найдено место сражения Сида Кампеадора, воспетого в “Песне о Сиде”





Настоящее имя Сида Кампеадора — Родриго Диас де Вивар, он был назначен командиром кастильской армии королем Альфонсо VI. Военный получил множество побед в своих атаках, а также стал известным, как автор оригинальных стратегий нападения. В последние годы жизни он нанес несколько важных поражений маврам и покорил Валенсию, но скончался от отравленной стрелы в бою. В ходе раскопок в провинции Сарагоса, начавшихся еще в 2004 году, были найдены доказательства победы главнокомандующего над мусульманской крепостью у реки Халон. Именно эта битва была воспета в “Песне о Сиде”, датируемой XI-XII веками.За счет содействия местного совета Сарагосы пройдены три сезона раскопок в рамках археологической программы “Путь Сида”.