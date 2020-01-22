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Медики назвали продукты, помогающие быстро заснуть

Зарубежные медики представили несколько продуктов, которые помогают быстро заснуть. Подробную информацию опубликовало тематическое издание Black doctor.

Многие люди не высыпаются по ночам, из-за чего их организм не отдыхает. Эксперты уверены, что помочь им могут некоторые продукты, в которых содержатся серотонин, мелатонин, кальций и магний. Употребление всех нижеперечисленных продуктов является отличным способом для улучшения сна и увеличения его продолжительности.

Грецкие орехи отлично повышают уровень серотонина и мелатонина, который помогает крепче спать. Молоко содержит триптофан и углеводы. Именно они вызывают сонливость и делают организм более уставшим. В составе киви есть серотонин и фолиевая кислота, их нехватка вызывает бессонницу. Если в течение месяца употреблять 2 фрукта перед сном, то можно увеличить продолжительность сна на час.

Вишня имеет большое количество мелатонина, триптофана, калия и серотонина. С помощью сока, выпитого два раза в день, можно быстрее заснуть и реже просыпаться ночью. Также медики рекомендуют добавить в свой рацион блюда из лосося, он содержит витамин В6, за счёт чего улучшит функционирование организма и поможет быстрее заснуть. Чай с ромашкой или мятой снимет беспокойство и расслабит.

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Общество
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 17:16

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