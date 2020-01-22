В России отмечается дефицит автомобилей Renault Duster





Сейчас популярная модель осталась в дилерских центрах и автосалонах в довольно ограниченных количествах. Все они будут реализованы уже в следующем месяце. Далее же в продаже останутся буквально несколько модифицированных машин. Дефицит Renault Duster возник, как отмечают специалисты, из-за ошибки в расчете спроса на топовую модель. Стоит отметить, что такая ситуация абсолютно не присуща производителю, поскольку обычно все корпорации предоставляют дилерам машины с запасом как минимум на полтора-два месяца.В настоящее время новые модели 2020 года еще только готовятся для перевозки в точки продаж. Представители Renault в Российской Федерации уже сделали официальное заявление по этому поводу. Со слов дирекции корпорации, уже в марте, все проблемы будут устранены. Интересно, что запросы на данную модификацию у россиян оказались вдвое выше показателей продаж конца 2018 года. Это самая продаваемая модель французского бренда в России.Ценники на Duster стартуют от 741 тысячи рублей, при этом за минувший год было куплено более 39 тысяч единиц. Машина оснащена 114-сильным двигателем емкостью в 1,6 литра, которую дополняет 6-ступенчатая механическая коробка передач. Что же до максимальной цены, то за вариант Adventure покупателю придется заплатить 1,172 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит полноприводную трансмиссию, а также двигатель емкостью в 2 литра, мощность которого составит 143 лошадиные силы.