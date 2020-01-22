Леся Сазыкина заявила, что воспитывает внебрачного сына от Андрея Григорьева-Аполлонова
Солист группы “Иванушки International” Андрей Григорьев-Аполлонов имеет внебрачного сына. Об этом рассказала музыкальный продюсер Леся Сазыкина, родившая от артиста сына.
По заявлению Сазыкиной, она долгое время была тайной возлюбленной Григорьева-Аполлонова и надеялась стать его женой. Однако после свадьбы музыканта она решила устроить личную жизнь, несмотря на наличие ребенка от певца. Продюсер заявила, что выходила замуж в первый раз будучи беременной от возлюбленного. Артист знал об этом, как и жених, который готовился воспитывать первенца, как своего. Однако вскоре у нее случился выкидыш, что стало толчком для того, чтобы порвать связь с Григорьевым-Аполлоновым. Однако работа все равно сводила их вместе, а музыкант также обеспечивал семью Сазыкиной и настаивал на том, чтобы его любовница ушла от неработающего мужа. Вскоре отношения в семье начали портиться, а продюсер снова забеременела от звезды и родила сына. Пара договорилась молчать о внебрачном ребенке, но после развода артиста знаменитость решила рассказать правду, передает "КП".
Андрей Григорьев-Аполлонов считает Лесю Сазыкину аферисткой, о чем сообщил изданию StarHit. Артист заявил, что продюсер была из поколения поклонниц “Иванушки International”, которые были готовы на все ради своих кумиров.
По заявлению Сазыкиной, она долгое время была тайной возлюбленной Григорьева-Аполлонова и надеялась стать его женой. Однако после свадьбы музыканта она решила устроить личную жизнь, несмотря на наличие ребенка от певца. Продюсер заявила, что выходила замуж в первый раз будучи беременной от возлюбленного. Артист знал об этом, как и жених, который готовился воспитывать первенца, как своего. Однако вскоре у нее случился выкидыш, что стало толчком для того, чтобы порвать связь с Григорьевым-Аполлоновым. Однако работа все равно сводила их вместе, а музыкант также обеспечивал семью Сазыкиной и настаивал на том, чтобы его любовница ушла от неработающего мужа. Вскоре отношения в семье начали портиться, а продюсер снова забеременела от звезды и родила сына. Пара договорилась молчать о внебрачном ребенке, но после развода артиста знаменитость решила рассказать правду, передает "КП".
Андрей Григорьев-Аполлонов считает Лесю Сазыкину аферисткой, о чем сообщил изданию StarHit. Артист заявил, что продюсер была из поколения поклонниц “Иванушки International”, которые были готовы на все ради своих кумиров.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:18