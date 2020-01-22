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Леся Сазыкина заявила, что воспитывает внебрачного сына от Андрея Григорьева-Аполлонова

Солист группы “Иванушки International” Андрей Григорьев-Аполлонов имеет внебрачного сына. Об этом рассказала музыкальный продюсер Леся Сазыкина, родившая от артиста сына.
Леся Сазыкина заявила, что воспитывает внебрачного сына от Андрея Григорьева-Аполлонова

По заявлению Сазыкиной, она долгое время была тайной возлюбленной Григорьева-Аполлонова и надеялась стать его женой. Однако после свадьбы музыканта она решила устроить личную жизнь, несмотря на наличие ребенка от певца. Продюсер заявила, что выходила замуж в первый раз будучи беременной от возлюбленного. Артист знал об этом, как и жених, который готовился воспитывать первенца, как своего. Однако вскоре у нее случился выкидыш, что стало толчком для того, чтобы порвать связь с Григорьевым-Аполлоновым. Однако работа все равно сводила их вместе, а музыкант также обеспечивал семью Сазыкиной и настаивал на том, чтобы его любовница ушла от неработающего мужа. Вскоре отношения в семье начали портиться, а продюсер снова забеременела от звезды и родила сына. Пара договорилась молчать о внебрачном ребенке, но после развода артиста знаменитость решила рассказать правду, передает "КП".

Андрей Григорьев-Аполлонов считает Лесю Сазыкину аферисткой, о чем сообщил изданию StarHit. Артист заявил, что продюсер была из поколения поклонниц “Иванушки International”, которые были готовы на все ради своих кумиров.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:18

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