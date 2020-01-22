Звезда «Дом-2» Рома Гриценко влюбился в известного блогера Лизу Шатилову

У экс-участника «Дом-2» Романа Гриценко получилось заинтриговать своих поклонников после размещения в интернете совместного фото с блогершой. Пользователи социальных сетей достаточно быстро догадались, что у Романа с этой девушкой общая не только работа. Выяснилось, что они были правы.Роман Гриценко рассказал, что познакомился с Лизой Шатиловой во время съемок вайна для Instagram. По словам молодого человека, она ему сразу понравилась, хотя в этом и не признавался сразу. Также Гриценко отмечает, что Шатилова единственная девушка, которая на данный момент ему симпатична.Роман Гриценко отметил, что пока не говорил с девушкой о том взаимная у них симпатия или нет, но он чувствует, что между ними есть некое притяжение. Помимо этого, звезда телестройки подчеркивает, что вместе им очень весело и комфортно.Стоит отметить, что подобным образом у Лизы Шатиловой начиналась история и с Юрием Кузнецовым, который также является блогером. В 2016-ом они поженились, но уже спустя два года ребята развелись. Роман Гриценко говорит, что знает об этой истории и она его не смущает, так как это прошлое, которое никак не влияет на настоящее.