АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.62 USD 61.86
Курс валют на 22.01.2020

Возлюбленный Марины Орловой сделал ей предложение на воздушном шаре

Возлюбленный актрисы Марины Орловой сделал ей предложение на воздушном шаре. О собственном замужестве звезда, сыгравшая Юлию Началову в сериале Первого канала, рассказала в новом интервью.
Возлюбленный Марины Орловой сделал ей предложение на воздушном шаре

Уже около года Марина Орлова находится в отношениях с коллегой Георгием Кирьяновым. Артисты познакомились на одном из кастингов. В то время актер много работал из-за необходимости закрыть кредиты, но с помощью новой возлюбленной этот вопрос удалось решить. Актриса увидела его талант и большое стремление к успеху, но одновременно с этим она не хотела вступать с ним в отношения и даже договорилась о дружбе. Кирьянов принял предложение и признался, что быстро теряет интерес к девушкам, но этого не произошло в случае с Орловой. Во время путешествия в горы пара сблизилась и с тех пор возлюбленный артистки с радостью поддерживает ее идеи куда-нибудь поехать.

Однажды они летели на воздушном шаре и в этот момент Кирьянов сделал предложение избраннице, подарив кольцо. Марина Орлова отметила, что оно стало самым красивым презентом из тех, которые она когда-либо получала.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Проскурякова провела зимние каникулы у своей падчерицы в…
Хьюго Уивинг не вернется к роли агента Смита в сиквеле…
Регулярный секс способствует образованию новых нейронных связей в гиппокампе…
Ведущую «Дом-2» Ольгу Орлову высмеяли за "дряхлую"…
Меган Маркл и принц Гарри запретили прессе вмешиваться в их личную…
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего…
Компания Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой…
Возлюбленный Марины Орловой сделал ей предложение на воздушном…
Врач Стива Джобса назвал 4 главных правила для сохранения здоровья в…
Роспотребнадзор предупредил жителей России об опасности "зимних"…
"Абсурдная ситуация": Рустам Солнцев прокомментировал заявление Вячеслава Володина о штрафе для Алены…
Ученые: Вкус пищи меняется в зависимости от позы человека, который ее…
Участник проекта "Дом-2" Андрей Шабарин пообещал оплатить лечение Дмитрию…
Никола Тесла соблюдал обет безбрачия для "общения с космосом и получения…
В работе Twitter произошел массовый…
Телеведущая Ксения Собчак ответила на слухи о беременности снимком в…
Психологи из США перечислили признаки "любовной…
Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей "жаб в…
Цеков оценил решение сохранить места в правительстве РФ за Шойгу и…
Павел Дуров обвинил компанию Apple в…
В РАН озвучили причины отрыва тромба в раннем…
«Она хайпует»: Рустам Солнцев прокомментировал дерзкое заявление Алены Водонаевой о…
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетной…
"Дело в образе жизни": Сергей Соседов объяснил наличие большой армии поклонников у Ольги…
Французские ученые реконструировали лицо Марии…
Евгений Петросян поздравил Ольгу Любимову с назначением на пост министра культуры…
Слухи об уходе Дмитрия Шепелева с Первого канала оказались "сильно…
Перед грядущей свадьбой Волочкова показала свои кулинарные…
Просмотреть все новости