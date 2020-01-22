Возлюбленный Марины Орловой сделал ей предложение на воздушном шаре





Уже около года Марина Орлова находится в отношениях с коллегой Георгием Кирьяновым. Артисты познакомились на одном из кастингов. В то время актер много работал из-за необходимости закрыть кредиты, но с помощью новой возлюбленной этот вопрос удалось решить. Актриса увидела его талант и большое стремление к успеху, но одновременно с этим она не хотела вступать с ним в отношения и даже договорилась о дружбе. Кирьянов принял предложение и признался, что быстро теряет интерес к девушкам, но этого не произошло в случае с Орловой. Во время путешествия в горы пара сблизилась и с тех пор возлюбленный артистки с радостью поддерживает ее идеи куда-нибудь поехать.Однажды они летели на воздушном шаре и в этот момент Кирьянов сделал предложение избраннице, подарив кольцо. Марина Орлова отметила, что оно стало самым красивым презентом из тех, которые она когда-либо получала.