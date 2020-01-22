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Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей "жаб в тесте"

Лиза и Гарри Галкины приготовили для своих родителей "жаб в тесте". Максим Галкин показал блюдо на своей странице в сети Instagram в режиме Stories.

На опубликованных кадрах запечатлено, как Лиза и Гарри Галкины демонстрируют звездным родителям необычные деликатесы. Когда Алла Пугачева высказала желание попробовать блюдо, то дети предупредили, что оно невкусное и ужасно пахнет. Оказалось, что наследники знаменитостей готовили по книге рецептов “Гарри Поттера” и это лакомство должно было способствовать хорошему сну.
Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей "жаб в тесте"

Также Гарри и Лиза Галкины показали отцу кристаллы, хранящиеся в ящике. Максим Галкин регулярно показывает интересные кадры из жизни своих детей в социальных сетях.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:09

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