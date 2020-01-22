Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей "жаб в тесте"





На опубликованных кадрах запечатлено, как Лиза и Гарри Галкины демонстрируют звездным родителям необычные деликатесы. Когда Алла Пугачева высказала желание попробовать блюдо, то дети предупредили, что оно невкусное и ужасно пахнет. Оказалось, что наследники знаменитостей готовили по книге рецептов “Гарри Поттера” и это лакомство должно было способствовать хорошему сну.Также Гарри и Лиза Галкины показали отцу кристаллы, хранящиеся в ящике. Максим Галкин регулярно показывает интересные кадры из жизни своих детей в социальных сетях.