«Она хайпует»: Рустам Солнцев прокомментировал дерзкое заявление Алены Водонаевой о маткапитале
Скандал с участием экс-участницы и звезды проекта "Дом-2" Алены Водонаеваой продолжается, свое мнение по этому поводу уже высказали артисты, звезды шоу-бизнеса, Вячеслав Володин и Владимир Путин. Коллега журналистки по реалити-шоу и один из самых ярких его участников - шоумен Рустам Солнцев высказал свое мнение касательно скандального заявления и отметил, что модель попросту ловит хайп.
Рустам Солнцев считает, что Алене Водонаевой на самом деле нет дела до обычных россиян, просто она привыкла занимать не очень приемлемую для народа позицию в той или иной ситуации. Модель в то же время говорит правду, отмечая, что граждане с низкой ответственностью станут рожать ради денег на бутылку водки, но в то же время есть и обычные семьи, для которых эта помощь, хоть и маленькая, придется кстати. Блогер отметил, что и он, и Водонаева правы, а потому так сильно критиковать ее за высказанную точку зрения, тем более правдивую, не стоит.
По поводу поведения Алены Водонаевой Рустам Солнцев сказал, что нельзя так рассматривать ситуацию, нужно всегда подходить с разных сторон. Журналистка же, добавляет экс-участник проекта "Дом-2", сделала подобное резонансное заявление специально, чтобы привлечь внимание, а теперь она ловит хайп. Социальная защищенность обычных россиян звезде безразлична, ведь ей не нужны даже друзья, не говоря об обычных людях, считает Рустам Солнцев.
Рустам Солнцев считает, что Алене Водонаевой на самом деле нет дела до обычных россиян, просто она привыкла занимать не очень приемлемую для народа позицию в той или иной ситуации. Модель в то же время говорит правду, отмечая, что граждане с низкой ответственностью станут рожать ради денег на бутылку водки, но в то же время есть и обычные семьи, для которых эта помощь, хоть и маленькая, придется кстати. Блогер отметил, что и он, и Водонаева правы, а потому так сильно критиковать ее за высказанную точку зрения, тем более правдивую, не стоит.
По поводу поведения Алены Водонаевой Рустам Солнцев сказал, что нельзя так рассматривать ситуацию, нужно всегда подходить с разных сторон. Журналистка же, добавляет экс-участник проекта "Дом-2", сделала подобное резонансное заявление специально, чтобы привлечь внимание, а теперь она ловит хайп. Социальная защищенность обычных россиян звезде безразлична, ведь ей не нужны даже друзья, не говоря об обычных людях, считает Рустам Солнцев.