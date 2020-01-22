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«Она хайпует»: Рустам Солнцев прокомментировал дерзкое заявление Алены Водонаевой о маткапитале

Скандал с участием экс-участницы и звезды проекта "Дом-2" Алены Водонаеваой продолжается, свое мнение по этому поводу уже высказали артисты, звезды шоу-бизнеса, Вячеслав Володин и Владимир Путин. Коллега журналистки по реалити-шоу и один из самых ярких его участников - шоумен Рустам Солнцев высказал свое мнение касательно скандального заявления и отметил, что модель попросту ловит хайп.
«Она хайпует»: Рустам Солнцев прокомментировал дерзкое заявление Алены Водонаевой о маткапитале

Рустам Солнцев считает, что Алене Водонаевой на самом деле нет дела до обычных россиян, просто она привыкла занимать не очень приемлемую для народа позицию в той или иной ситуации. Модель в то же время говорит правду, отмечая, что граждане с низкой ответственностью станут рожать ради денег на бутылку водки, но в то же время есть и обычные семьи, для которых эта помощь, хоть и маленькая, придется кстати. Блогер отметил, что и он, и Водонаева правы, а потому так сильно критиковать ее за высказанную точку зрения, тем более правдивую, не стоит.

По поводу поведения Алены Водонаевой Рустам Солнцев сказал, что нельзя так рассматривать ситуацию, нужно всегда подходить с разных сторон. Журналистка же, добавляет экс-участник проекта "Дом-2", сделала подобное резонансное заявление специально, чтобы привлечь внимание, а теперь она ловит хайп. Социальная защищенность обычных россиян звезде безразлична, ведь ей не нужны даже друзья, не говоря об обычных людях, считает Рустам Солнцев.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:49

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