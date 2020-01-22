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Психологи из США перечислили признаки "любовной фобии"

Психологи из США рассказали о "любовной фобии", а также перечислили симптомы и её причины. Информацию предоставил зарубежный источник Health Line.
Психологи из США перечислили признаки "любовной фобии"

Страх перед любовью также известен под названием филофобия, он имеет религиозные и культурные корни. Раньше люди были преданы браку по договоренности и, следовательно, боялись влюбиться в кого-либо другого. Эта фобия чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Такие люди склонны жить в одиночестве, потому что их состояние может сильно повлиять на жизнь, из-за чего становится трудно создавать и поддерживать здоровые отношения.

Иногда бывают случаи, когда человек всё-таки начинает отношения с противоположным полом, но это вызывает сильную эмоциональную суматоху в его уме. Есть много теорий, почему это могло произойти. Некоторые терапевты считают, что негативные случаи в прошлом могли спровоцировать такую реакцию. Причинами этой фобии являются: развод родителей, частые скандалы на глазах у детей, насилие в семье, страх обязательств, негативные мысли, беспокойство и другие. Люди, которые чрезмерно взволнованны, более склонны к филофобии.

Симптомы филофобии следующие: человек испытывает сильное беспокойство из-за давления обязательств, у него наблюдается поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение, он испытывает тошноту, боли в груди, приступы паники и тревоги, при которых появляется головокружение, желание убежать, плакать, трястись. Таким образом, страх перед фобией любви может быть весьма мучительным для страдающего.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 10:14

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