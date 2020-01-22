Психологи из США перечислили признаки "любовной фобии"
Психологи из США рассказали о "любовной фобии", а также перечислили симптомы и её причины. Информацию предоставил зарубежный источник Health Line.
Страх перед любовью также известен под названием филофобия, он имеет религиозные и культурные корни. Раньше люди были преданы браку по договоренности и, следовательно, боялись влюбиться в кого-либо другого. Эта фобия чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Такие люди склонны жить в одиночестве, потому что их состояние может сильно повлиять на жизнь, из-за чего становится трудно создавать и поддерживать здоровые отношения.
Иногда бывают случаи, когда человек всё-таки начинает отношения с противоположным полом, но это вызывает сильную эмоциональную суматоху в его уме. Есть много теорий, почему это могло произойти. Некоторые терапевты считают, что негативные случаи в прошлом могли спровоцировать такую реакцию. Причинами этой фобии являются: развод родителей, частые скандалы на глазах у детей, насилие в семье, страх обязательств, негативные мысли, беспокойство и другие. Люди, которые чрезмерно взволнованны, более склонны к филофобии.
Симптомы филофобии следующие: человек испытывает сильное беспокойство из-за давления обязательств, у него наблюдается поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение, он испытывает тошноту, боли в груди, приступы паники и тревоги, при которых появляется головокружение, желание убежать, плакать, трястись. Таким образом, страх перед фобией любви может быть весьма мучительным для страдающего.
Страх перед любовью также известен под названием филофобия, он имеет религиозные и культурные корни. Раньше люди были преданы браку по договоренности и, следовательно, боялись влюбиться в кого-либо другого. Эта фобия чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Такие люди склонны жить в одиночестве, потому что их состояние может сильно повлиять на жизнь, из-за чего становится трудно создавать и поддерживать здоровые отношения.
Иногда бывают случаи, когда человек всё-таки начинает отношения с противоположным полом, но это вызывает сильную эмоциональную суматоху в его уме. Есть много теорий, почему это могло произойти. Некоторые терапевты считают, что негативные случаи в прошлом могли спровоцировать такую реакцию. Причинами этой фобии являются: развод родителей, частые скандалы на глазах у детей, насилие в семье, страх обязательств, негативные мысли, беспокойство и другие. Люди, которые чрезмерно взволнованны, более склонны к филофобии.
Симптомы филофобии следующие: человек испытывает сильное беспокойство из-за давления обязательств, у него наблюдается поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение, он испытывает тошноту, боли в груди, приступы паники и тревоги, при которых появляется головокружение, желание убежать, плакать, трястись. Таким образом, страх перед фобией любви может быть весьма мучительным для страдающего.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 10:14