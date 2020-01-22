Психологи из США перечислили признаки "любовной фобии"





Страх перед любовью также известен под названием филофобия, он имеет религиозные и культурные корни. Раньше люди были преданы браку по договоренности и, следовательно, боялись влюбиться в кого-либо другого. Эта фобия чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Такие люди склонны жить в одиночестве, потому что их состояние может сильно повлиять на жизнь, из-за чего становится трудно создавать и поддерживать здоровые отношения.Иногда бывают случаи, когда человек всё-таки начинает отношения с противоположным полом, но это вызывает сильную эмоциональную суматоху в его уме. Есть много теорий, почему это могло произойти. Некоторые терапевты считают, что негативные случаи в прошлом могли спровоцировать такую реакцию. Причинами этой фобии являются: развод родителей, частые скандалы на глазах у детей, насилие в семье, страх обязательств, негативные мысли, беспокойство и другие. Люди, которые чрезмерно взволнованны, более склонны к филофобии.Симптомы филофобии следующие: человек испытывает сильное беспокойство из-за давления обязательств, у него наблюдается поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение, он испытывает тошноту, боли в груди, приступы паники и тревоги, при которых появляется головокружение, желание убежать, плакать, трястись. Таким образом, страх перед фобией любви может быть весьма мучительным для страдающего.