Слухи об уходе Дмитрия Шепелева с Первого канала оказались "сильно преувеличенными"





Дмитрий Шепелев давно ведет шоу “На самом деле”, где помогает героям выяснить-кто говорит правду с помощью детектора лжи. После новогодних праздников в Telegram-канале “НеМалахов” появилась заметка о том, что ведущим стал Дмитрий Нагиев. В телефонном разговоре с журналистами Teleprogramma Шепелев отметил, что впервые слышит об этом и он еще не отработал свой последний день в программе. Затем слухи опровергли в пресс-службе Первого канала.Недавно Шепелев рассказывал, как сильно устал от проекта “На самом деле”. Он также ведет собственное YouTube-шоу “Папки”, где общается со знаменитыми отцами.