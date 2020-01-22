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«Он забыл, что является гражданином России»: Вадим Манукян предложил лишить Панина Госпремии из-за слов об «украинском Крыме»

Не так давно актер Алексей Панин позволил себе очередную неоднозначную выходку. Артист снялся обнаженным в Крыму и назвал его «украинским». Это заявление не осталось без внимания, отреагировали на него даже в Государственной думе. К примеру, эксперт при парламенте Вадим Манукян раскритиковал такое поведение и выразил желание лишить актера Госпремии.
«Он забыл, что является гражданином России»: Вадим Манукян предложил лишить Панина Госпремии из-за слов об «украинском Крыме»

Все началось с того, что на страничке Панина в соцсети Instagram было опубликовано фото, на котором он в совершенно голом виде позирует на берегу моря. Впрочем, ничего неожиданного в подобном фото от Алексея Панина не увидели, многих возмутило другое. Подпись к этой публикации гласила: «Крым – Украина». Именно из-за нее в комментариях развернулась довольно оживленная дискуссия, а позднее на это обратила внимание пресса. Впоследствии отреагировал на очередную выходку актера эксперт при нижней палате российского парламента Вадим Манукян, заявивший, что артист «выдал очередной перфоманс» и напомнивший, что принадлежность Крымского полуострова к российской юрисдикции закреплена в Конституции страны.

«Он, наверное, забыл, что является гражданином России и обязан соблюдать законодательство страны. Мне неприятно знать, что этот гражданин удостоен Госпремии. Но еще неприятней, что нет механизмов, с помощью которых можно было бы лишить его данного звания, не прибегая к нормам Уголовного кодекса», - цитирует эмоциональное высказывание Манукяна портал «Дни.ру».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:21

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