Телеведущая Ксения Собчак поделилась «сексуальным» видео под душем на Мальдивах

Сейчас телезвезда вместе со своим мужем Константином Богомоловым нежится под ласковыми и тёплыми лучами солнца. Недавно звезда опубликовала видео, в котором она принимает душ. При этом в кадре Собчак, вопреки смелым ожиданиям многих её подписчиков, одета в платье и лишь только изображает, что стоит под струями воды. Под видео телеведущая подписала: «У каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео из душа». Многие пользователи восхитились юмором светской львицы и тем, как тонко она разыграла своих поклонников.Напомним, что по некоторым данным звезда тратит около полутора миллионов рублей за одни сутки проживания на роскошной вилле на Мальдивах. Чуть ранее теледива заявила, что отправляется на остров тратить честно заработанные денежки.