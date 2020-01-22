Яну Рудковскую высмеяли в Сети за «постановку» завтрака в Париже

В новой публикации Яна Рудковская похвасталась завтраком на балконе роскошного отеля в видом на Эйфелеву башню. В кадре все прекрасно: роскошный букет, изысканные французские круасаны и даже ароматный кофе со свежевыжатым соком. Продюсер при этом позирует в легкой и яркой сорочке, которая очень похожа на пижаму. Свою публикацию она сопроводила подписью: «Доброе утро, прекрасный Париж».Впрочем, некоторые из подписчиков странички Рудковской не спешили восхищаться новым фото, а проявили дедукцию. В комментариях пользователи отметили, что в день публикации снимка температура воздуха во французской столице была всего 3 градуса выше нуля, то есть, в городе было довольно холодно. Однако на снимке по виду Рудковской совсем не скажешь, что она зябнет в легкой сорочке на открытом балконе. Именно поэтому критики быстро подняли продюсера на смех из-за якобы постановочного фото.