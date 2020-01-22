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Представлен концептуальный Lexus GX Overland для экстремалов

В рамках автомобильной выставки в Монреале японская марка Lexus представила новую концептуальную версию внедорожника, разработанного специально для любителей экстрима. Модель получила название Lexus GX Overland.
Представлен концептуальный Lexus GX Overland для экстремалов

Сообщается, что эта спецверсия была разработана на базе серийной модели Lexus GX 460 2020 модельного года. Переделанный внедорожник получил специальные шины Toyo Open Country, а также оснащен специальной подвеской с увеличенным ходом. Вырос и дорожный просвет, что вместе с покрышками для бездорожья позволяет автомобилю уверенно чувствовать себя при движении по пересеченной местности. На случай экстренных ситуаций в автомобиле есть надежная, едва ли не бронированная, защита днища, а также производительная лебедка, которая непременно выручит в самый нужный момент.

Еще одна особенность новинки заключается в том, что уже в базовой версии она оборудована палаткой со специальными навесами, которую можно развернуть прямо на крыше автомобиля. Под крышкой капота экстремального внедорожника Lexus GX Overland расположился 4,6-литровый атмосферный V8, выдающий 301 лошадиную силу мощности при 446 Нм максимального крутящего момента.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00

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