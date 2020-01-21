Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно опасается, что ребенок унаследует вредные привычки Иосифа Оганесяна





Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что ей совершенно не нравится поведение Иосифа Оганесяна. Он, по мнению избранницы, плохо ведет себя за столом - портит окружающим аппетит, облизывает упаковки с майонезом и маслом, размахивает руками, мешает окружающим, везде сует свой нос и разбрасывает продукты по столу.Так же, по мнению Саши Черно, ведет себя и отец Иосифа Оганесяна - Иосиф Мартынович. Теперь будущая мамочка опасается, что и ее ребенок унаследует все эти вредные привычки от отца. Примечательно, что сама участница реалити-шоу считает себя практически идеальной, несмотря на критику окружения.