Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно опасается, что ребенок унаследует вредные привычки Иосифа Оганесяна
Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно переживает, что будущий ребенок может унаследовать вредные привычки своего отца - Иосифа Оганесяна. Проектант, не стесняясь, отметил, что любит отдыхать за чужой счет, причем попросил у Антона Беккужева денег, так как ему приходится на всем экономить, чтобы угодить своей избраннице.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что ей совершенно не нравится поведение Иосифа Оганесяна. Он, по мнению избранницы, плохо ведет себя за столом - портит окружающим аппетит, облизывает упаковки с майонезом и маслом, размахивает руками, мешает окружающим, везде сует свой нос и разбрасывает продукты по столу.
Так же, по мнению Саши Черно, ведет себя и отец Иосифа Оганесяна - Иосиф Мартынович. Теперь будущая мамочка опасается, что и ее ребенок унаследует все эти вредные привычки от отца. Примечательно, что сама участница реалити-шоу считает себя практически идеальной, несмотря на критику окружения.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что ей совершенно не нравится поведение Иосифа Оганесяна. Он, по мнению избранницы, плохо ведет себя за столом - портит окружающим аппетит, облизывает упаковки с майонезом и маслом, размахивает руками, мешает окружающим, везде сует свой нос и разбрасывает продукты по столу.
Так же, по мнению Саши Черно, ведет себя и отец Иосифа Оганесяна - Иосиф Мартынович. Теперь будущая мамочка опасается, что и ее ребенок унаследует все эти вредные привычки от отца. Примечательно, что сама участница реалити-шоу считает себя практически идеальной, несмотря на критику окружения.