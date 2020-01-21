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Удачно вышла замуж: Откуда миллионы у назвавшей нищими россиян Алены Водонаевой

Алена Водонаева не так давно оказалась в эпицентре скандала. Модель просто жестко высказалась по поводу инициативы правительства увеличить материнский капитал и размер помощи российским семьям. Журналисты решили вспомнить, откуда у самой телеведущей, критикующей простых людей, появились миллионы.
Удачно вышла замуж: Откуда миллионы у назвавшей нищими россиян Алены Водонаевой

Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева стала известна благодаря своему участию в реалити-шоу. Живя в Периметре, красивая девушка получала около 130 тысяч рублей в месяц. Затем ее стали приглашать ведущей в не очень известные проекты. На одной из вечеринок модель с яркой внешностью познакомилась с будущим мужем - богатым бизнесменом Алексеем Малакеевым. Он влюбился в участницу реалити-шоу, стал осыпать ее дорогими подарками, позвал замуж.

Пара отпраздновала две свадьбы - в Москве и на Мальдивах, затем Алена Водонаева забеременела, но выносить ребенка не смогла. Наследник родился у влюбленных только с четвертой попытки, затем они расстались. Алексей Малакеев оставил экс-возлюбленной и своему сыну Богдану квартиру в столице, стоимостью около 40 миллионов рублей, помогал модели воспитывать наследника и общался с ней.

Сама Алена Водонаева в ответ на замечания о том, что она стала богатой, только удачно один раз выйдя замуж, реагирует достаточно болезненно. Звезда отмечает, что у нее есть свой салон красоты, интернет-магазин спортивной одежды, журналистка ведет блог в известном издании, успела написать книгу "Голая". В своем микроблоге Instagram звезда проекта "Дом-2" часто осуждает своих коллег и делится интимными снимками, за что ее критикуют поклонники. Тем не менее, популярность Водонаевой от этого не падает.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:19

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