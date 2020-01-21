Ученые нашли неизвестный науке вид летающего динозавра





В провинции Рехе экспертам удалось найти кости динозавра, которого именовали Wulong bohaiensis. Скелет особи по своим размерам уступал нынешнему ворону. Он имел длинный хвост и два больших пера на конце, на морде была чешуя, а во рту острые зубы. Лапы имели острые и длинные когти. Скорее всего, такие летающие динозавры охотились на ящериц, рыб и птиц.Хорошо сохраненный образец, который имел большую часть скелетной системы и даже пух, позволил ученым основательно его изучить. В процессе исследований они поняли, что особь довольно молодая. Эксперты считают, что находка перевернет представления об эволюции птиц.