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Рассел Кроу показал снимки своей фермы в Австралии после пожаров

Рассел Кроу показал снимки своей фермы в Австралии после пожаров. Территория сильно пострадала от последствий стихии, но после сильного дождя вновь оживает.
Рассел Кроу показал снимки своей фермы в Австралии после пожаров

Известный актер и режиссер поделился новыми кдрами на своей странице в Instagram. Он опубликовал сразу два изображения, которые иллюстрируют состояние фермы во время бедствия и в настоящий момент. Недавние дожди поспособствовали восстановлению природы после буйства стихии, которая причинила огромный ущерб австралийской природе.

Поклонники актера отметили, что изменения произошли значительные и пожелали скорейшего восстановления всей природе материка. Многие оценили красоту вида, который открывается на ферме знаменитости. Недавно поклонники таланта знаменитости стали отмечать, что их кумир несколько утратил былую форму. Звезда появляется в кадрах с животом и двойным подбородком. Многие призывают его взяться за себя и вернуть былой рельеф телу. Некогда пример для подражания сейчас больше похож на рядового американского обывателя.

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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:18

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