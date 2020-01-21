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Sony официально снизила цену на актуальные консоли Playstation 4

Японская корпорация Sony официально объявила о снижении рекомендованной цены на игровые консолии серии Playstation 4 Slim. Теперь игровая приставка данной модели со встроенным жестким диском на 1 терабайт будет стоить всего 299 долларов США.
Sony официально снизила цену на актуальные консоли Playstation 4

Таким образом производитель готовится к постепенному завершению цикла нынешнего поколения своих устройств. В честь этого события компания даже выпустила символичный видеоролик, в котором показала флагманские игры для нынешнего поколения консолей. В их числе оказались хиты The Last of Us, Days Gone, Death Stranding и прочие. Скорее всего, это может свидетельствовать, что компания готовится уже в ближайшие месяцы показать широкой публике долгожданную Playstation 5, которая официально должна поступить в продажу еще до конца текущего года.

Эксперты, к слову, обращают внимание и на то, что Sony решила отказаться от участия в выставке Е3 в нынешнем году, поэтому презентация новой консоли может произойти в рамках собственного мероприятия японской корпорации Playstation Experience 2020, в конце которой должна пройти не менее знаковая конференция, традиционно называемая Playstation Meeting. Именно этому мероприятию отводится важнейшая роль в презентации новинки. Причем, именно в феврале 2013 года представители Sony впервые представили на суд публики Playstation 4.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:46

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