АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11 Pro

YouTube-канал EverythingApplePro объединил свои усилия с авторитетным информатором Max Weinbach и раскрыл новые подробности о следующем поколении смартфонов Apple. Как оказалось, новый iPhone 12 Pro, дебют которого должен состояться уже ближайшей осенью, будет заметно отличаться от актуального смартфона iPhone 11 Pro.
Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11 Pro

Источник показал качественное изображение новинки и рассказал о последних слухах, касающихся ее особенностях. Кроме всего прочего, гаджет был показан в несколько угловатом дизайне, который в некоторой степени перекликается с культовыми моделями iPhone 5-ой серии. При этом сообщается, что синий цвет корпуса должен стать эксклюзивным именно для топовой версии iPhone 12 Pro. Кроме того, источник подчеркнул, что устройство станет заметно тоньше и получит беспрецедентный для смартфонов американской корпорации объем оперативной памяти в 6 гигабайт, что станет его главным отличием от 11-ой серии.

Наконец, сообщается, что одной из важнейших особенностей iPhone 12 Pro 2020 года может стать поддержка сетей пятого поколения 5G. Впрочем, официального подтверждения этой информации из Купертино пока не было.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв назвал купленного в честь дня рождения щенка…
Ученые: Китайский коронавирус передается от человека к…
«Устроила жуть! Опозорилась»: Анастасия Волочкова вспомнила, как впустила Ксению Собчак в свой…
Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11…
"Я счастлив, что в моей жизни есть такой удивительный человек": Филипп Киркоров поздравил Этери Карапетян с…
Дочь Дмитрия Пескова прошла военную подготовку в лагере для тренировки спецназа в…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова показала подарок от Давида Манукяна за миллион…
Постройневшая Лариса Долина подчеркнула свои формы узкими…
Ученые назвали причины, из-за которых возникает внезапный…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель принесла заключение от врача, который поставил ее мужу диагноз - сотрясение…
«Здесь не нужно спешить»: Мария Ивакова о свадьбе с Никитой…
Безработный житель Москвы снял скальп с пожилой…
Константин Меладзе: "По итогам 2019 года Валерий Меладзе снова самый популярный артист на радиостанциях…
Сын Домогарова сначала не хотел приглашать отца сыграть роль в своем фильме…
Анна Хилькевич катаясь на байке в Таиланде ртом ловила…
Житель Сыктывкара облил знакомого кипятком и избил гаечным…
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G получил экран 144 Гц и Snapdragon…
В ПФР рассказали о сокращении числа пенсионеров в…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина потребовала выгнать Юлию Белую с…
Светлана Ходченкова отмечает 37-летие: Что известно о личной жизни…
Королева Великобритании Елизавета II вынудила Меган Маркл отдать все…
Беспилотники НАТО смогут свободно собирать информацию на территории…
Актер Борис Клюев о покойном сыне: "Я не успел помириться с Алексеем перед его…
На Таймыре археологи обнаружили следы мифического…
Гарри Галкин спел песню на французском…
Урологи: Люди с избыточным весом больше страдают от образования камней в…
Российский эксперт Игорь Белецкий показал…
Девушка звезды «Дом-2» Венцеслава Венгржановского: «Когда он выпивает, то становится…
Просмотреть все новости