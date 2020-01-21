Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11 Pro
YouTube-канал EverythingApplePro объединил свои усилия с авторитетным информатором Max Weinbach и раскрыл новые подробности о следующем поколении смартфонов Apple. Как оказалось, новый iPhone 12 Pro, дебют которого должен состояться уже ближайшей осенью, будет заметно отличаться от актуального смартфона iPhone 11 Pro.
Источник показал качественное изображение новинки и рассказал о последних слухах, касающихся ее особенностях. Кроме всего прочего, гаджет был показан в несколько угловатом дизайне, который в некоторой степени перекликается с культовыми моделями iPhone 5-ой серии. При этом сообщается, что синий цвет корпуса должен стать эксклюзивным именно для топовой версии iPhone 12 Pro. Кроме того, источник подчеркнул, что устройство станет заметно тоньше и получит беспрецедентный для смартфонов американской корпорации объем оперативной памяти в 6 гигабайт, что станет его главным отличием от 11-ой серии.
Наконец, сообщается, что одной из важнейших особенностей iPhone 12 Pro 2020 года может стать поддержка сетей пятого поколения 5G. Впрочем, официального подтверждения этой информации из Купертино пока не было.
Источник показал качественное изображение новинки и рассказал о последних слухах, касающихся ее особенностях. Кроме всего прочего, гаджет был показан в несколько угловатом дизайне, который в некоторой степени перекликается с культовыми моделями iPhone 5-ой серии. При этом сообщается, что синий цвет корпуса должен стать эксклюзивным именно для топовой версии iPhone 12 Pro. Кроме того, источник подчеркнул, что устройство станет заметно тоньше и получит беспрецедентный для смартфонов американской корпорации объем оперативной памяти в 6 гигабайт, что станет его главным отличием от 11-ой серии.
Наконец, сообщается, что одной из важнейших особенностей iPhone 12 Pro 2020 года может стать поддержка сетей пятого поколения 5G. Впрочем, официального подтверждения этой информации из Купертино пока не было.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:38