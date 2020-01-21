Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11 Pro





Источник показал качественное изображение новинки и рассказал о последних слухах, касающихся ее особенностях. Кроме всего прочего, гаджет был показан в несколько угловатом дизайне, который в некоторой степени перекликается с культовыми моделями iPhone 5-ой серии. При этом сообщается, что синий цвет корпуса должен стать эксклюзивным именно для топовой версии iPhone 12 Pro. Кроме того, источник подчеркнул, что устройство станет заметно тоньше и получит беспрецедентный для смартфонов американской корпорации объем оперативной памяти в 6 гигабайт, что станет его главным отличием от 11-ой серии.Наконец, сообщается, что одной из важнейших особенностей iPhone 12 Pro 2020 года может стать поддержка сетей пятого поколения 5G. Впрочем, официального подтверждения этой информации из Купертино пока не было.