"Я счастлив, что в моей жизни есть такой удивительный человек": Филипп Киркоров поздравил Этери Карапетян с юбилеем

Филипп Киркоров разместил фото, на котором запечатлен он, дочь Алла-Виктория и Этери Карапетян с внучкой Амели. В комментарии знаменитый певец написал, что сегодня свой юбилей отмечает потрясающая женщина и его хорошая подруга. Исполнитель счастлив, что в его жизни есть удивительный человек, который появился в самый непростой момент и все изменил. Также Филипп Киркоров написал: "Дорогая Этери, я от всего сердца желаю тебе счастья, здоровья, и конечно мира и благоденствия в твоём доме, наполненном детским смехом, любовью и радостью".Король российской эстрады не перестает восхищаться человеческими и душевными качествами именинницы. Подписчики присоединились к поздравлениям Филиппа Киркорова и пожелали Этери Карапетян благополучия, семейного счастья и верных друзей. Публикация исполнителя уже собрала почти 7 000 отметок "Мне нравится".