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Константин Меладзе: "По итогам 2019 года Валерий Меладзе снова самый популярный артист на радиостанциях России"

Константин Меладзе опубликовал фотографию Валерия Меладзе в смокинге. В комментарии известный композитор сообщил подписчикам в Instagram, что по итогам 2019 года его младший брат снова стал самым популярным артистом на радиостанциях России.
Константин Меладзе: "По итогам 2019 года Валерий Меладзе снова самый популярный артист на радиостанциях России"

Константин Меладзе поделился со своими подписчиками в социальной сети фотографией своего брата Валерия Меладзе. На кадрах исполнитель запечатлен в смокинге, он стоит возле дверей и смотрит прямо в камеру. В комментарии к своей публикации в Instagram-аккаунте Константин Меладзе рассказал, что после подведения итогов за прошедший год, его младший брат снова стал самым популярным артистом на радиостанциях России.

Подписчики отреагировали моментально. Они написали, что Валерий Меладзе залужил такую награду. Фанаты начали поздравлять исполнителя и пожелали ему успехов во всем, счастья и удачи, а также не останавливаться на достигнутом результате. Многие отметили, что в этом есть и заслуга Константина Меладзе, который во всем поддерживает брата. Пост уже набрал большое количество лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:57

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