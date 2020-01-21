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Сын Домогарова сначала не хотел приглашать отца сыграть роль в своем фильме «Пальма»

Александр Домогаров недавно выступил в качестве режиссера картины «Пальма», в котором роль сыграл его отец. Сын знаменитого актера рассказал, почему сначала не хотел брать родственника в фильм.

В новом интервью Александр Домогаров раскрыл подробности работы со своим известным отцом над кинолентой «Пальма», съемки которой уже более года продолжаются на острове Хонсю в Японии. Известно, что это первый раз, когда родитель работает вместе со своим наследником на одной площадке. В создании фильма также принимают участие многочисленные японские актеры. При всем вышесказанном, молодой режиссер признается, что сначала не горел желанием работать с Домогаровым-старшим.

На его участии настояли иностранные продюсеры, которым чрезвычайно понравилась игра 56-летнего актера. Известно, что когда он получил роль в фильме про войну в Японии, то подружился с местными киноделами. В то же время Домогаров-младший отмечает, что взаимодействие с отцом является интересным, но более сложным, чем с чужим человеком. Что касается картины «Пальма», то её сюжет раскрывает историю героя Домогарова-старшего, который является владельцем собаки породы акита-ину, чьи судьбы переплетаются в России.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50

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