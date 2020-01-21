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Светлана Ходченкова отмечает 37-летие: Что известно о личной жизни актрисы

Светлана Ходченкова отмечает своё 37-летие 21 января. Актрису считают одним из секс-символов отечественного шоу-бизнеса, но это не означает, что на любовном фронте она одерживала лишь победы. За плечами у звезды – развод, а о новых романах она предпочитает не распространяться. Тем не менее, некоторые подробности о личной жизни артистки известны.
Светлана Ходченкова отмечает 37-летие: Что известно о личной жизни актрисы

Светлана Ходченкова родилась в российской столице. Связать свою жизнь с кино она решилась не сразу: с 15-ти лет работала моделью в Японии, затем пыталась получить профессию экономиста, но в итоге оказалась в Щукинском училище. Первой работой в кино стала лента «Благословите женщину», принесшая дебютантке «Нику». Затем была картина «Не хлебом единым». Популярность Светланы Ходченковой стремительно возрастала. Следующий удачный для неё проект – боевик «Нулевой километр». Играла артистка и комедийные роли – к примеру, в кинотрилогии «Любовь в большом городе». Российской актрисой заинтересовались и в Голливуде: она засветилась в кинокартинах «Шпион, выйди вон!» и«Росомаха: Бессмертный».

Со своим будущим мужем, актёром Владимиром Яглычем, Светлана Ходченкова познакомилась в студенческие годы в стенах театрального института. Свадьбу влюблённые сыграли в декабре 2005 года, а развелись – летом 2010-го. В окружении пары отмечали, что супруги очень часто ссорились. Через год после развода у актрисы завязались отношения с предпринимателем Георгием Петришиным, и хотя он публично сделал избраннице предложение руки и сердца и получил согласие, брак так и не был оформлен: пара распалась в начале 2016 года – буквально за месяц до свадьбы. Согласно слухам, жених изводил возлюбленную ревностью и пытался ограничивать её свободу, чрезмерным контролем.

Светлана Ходченкова неохотно рассказывает о своей личной жизни. Со слов кинозвезды, на сегодняшний день она «счастлива и не свободна». Общественность не раз приписывала актрисе беременность, как только она выходила в свет в свободных нарядах. Но артистка уверяет: радостной новостью она обязательно поделится, как только это случится, а все остальные слухи – это лишь домыслы.

Об отсутствии беременности свидетельствует и подтянутая фигура 37-летней Светланы Ходченковой. Артистка активно занимается спортом, в последнее время особенно увлёкшись танцами на пилоне.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:21

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