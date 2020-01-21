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"Скромность украшает человека": Вера Брежнева не умеет себя хвалить

Вера Брежнева призналась своим подписчикам в Instagram, что не умеет себя хвалить. Певица помнит, как с детства ее учили не выделяться и говорили о том, что "скромность украшает человека".
"Скромность украшает человека": Вера Брежнева не умеет себя хвалить

Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым черно-белым фото, на котором она запечатлена крупным планом. Исполнительница одета в светлую майку, ее образ дополнил броский макияж. В комментарии знаменитость написала, что недавно ей предложили рассказать о себе в третьем лице. Также Вера Брежнева должна была похвалить себя и свое творчество, но она так и не смогли ничего сказать. Исполнительница поняла, что не умеет этого делать, поскольку с детства родители учили не выделяться и говорили о том, что "скромность украшает человека".

Вере Брежневой очень жаль, что ее не научили избавляться от комплексов. При этом знаменитость отметила, что знает свои слабые стороны и развивает их перманентно. Также на странице в Instagram исполнительница написала: "Я чаще бываю довольна собой и знаю, что я сделала круто, в чем молодец! Но хвалить себя так и не научилась".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:23

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