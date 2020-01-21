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Бывшие звездные подруги: С кем попрощалась ведущая «Дом-2» Ольга Бузова

Если дружеские отношения возникают между известными людьми, то зачастую нельзя дать гарантии, что они не разладятся после очередного конфликта. Ольга Бузова достаточно преданный человек и умеет дружить по-настоящему это она доказывала на практике ни один раз, но все равно есть люди, с которыми судьба развела звезду.

Бывшие звездные подруги: С кем попрощалась ведущая «Дом-2» Ольга Бузова

Не смогла продолжить дружеские отношения Ольга Бузова с женой рэпера Мота Марией Мельниковой. Когда ведущая «Дом-2» Ольга Бузова узнала, что на протяжении долгого времени ее подруга знала о том, что между Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко есть отношения, то разорвала дружбу. Простить такое предательство у Бузовой не получилось.

Публичным скандалом закончилась и дружба артистки с певицей Ханной, которая во время своего выступления на дне рождении Дмитрия Тарасова держала за руку Анастасию Костенко. Ольга Бузова назвала исполнительницу публично продажной особой.


Скорее всего, хорошие отношения Ольги Бузовой с дизайнером Беллой Потемкиной также закончились из-за того, что она переметнулась на сторону новой пассии Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Известно, что девушка писала одобрительные комментарии под публикациями модели.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:24

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