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Флагманский кроссовер Hyundai Palisade стал на шаг ближе к появлению в России

Южнокорейская компания Hyundai недавно подала в России заявку на регистрацию нового товарного знака. Речь идет о полноразмерном кроссовере Hyundai Palisade, который таким образом стал еще на шаг ближе к официальному релизу на отечественном автомобильном рынке.

Стоит отметить, что первые слухи о возможном релизе этой пятиметровой 8-местной модели в России начали появляться еще в прошлом месяце. Тогда сообщалось, что производитель может предложить россиянам Hyundai Palisade уже во второй половине текущего года. Примечательно, что на рынках других стран модель стала необычайно успешной. К примеру, она уже удостоена ряда наград за дизайн, а пресса не устает нахваливать прекрасные потребительские качества кроссовера, который вполне обоснованно претендует на то, чтобы считаться автомобилем премиального класса. И все это при относительно доступном ценнике.

Hyundai Palisade оснащается адаптивными светодиодными фонарями, электроприводом и системой вентиляции сидений двух первых рядов, 3-зонной системой климат-контроля, люксовой акустикой от компании Harman Kardon мощностью 630 Ватт, 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов, панорамной крышей, проекционным дисплеем, а также полным набором других самых современных систем.

Самая доступная версия модели оснащается 2,2-литровым 199-сильным турбированным дизельным двигателем, выдающим до 441 Нм максимального крутящего момента. Агрегируется этот мотор с 8-ступенчатой гидромеханической АКПП. К слову, данная установка российским покупателям уже знакома, поскольку производитель использует ее в кроссовере Santa Fe.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:53

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