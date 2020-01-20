Флагманский кроссовер Hyundai Palisade стал на шаг ближе к появлению в России





Стоит отметить, что первые слухи о возможном релизе этой пятиметровой 8-местной модели в России начали появляться еще в прошлом месяце. Тогда сообщалось, что производитель может предложить россиянам Hyundai Palisade уже во второй половине текущего года. Примечательно, что на рынках других стран модель стала необычайно успешной. К примеру, она уже удостоена ряда наград за дизайн, а пресса не устает нахваливать прекрасные потребительские качества кроссовера, который вполне обоснованно претендует на то, чтобы считаться автомобилем премиального класса. И все это при относительно доступном ценнике.Hyundai Palisade оснащается адаптивными светодиодными фонарями, электроприводом и системой вентиляции сидений двух первых рядов, 3-зонной системой климат-контроля, люксовой акустикой от компании Harman Kardon мощностью 630 Ватт, 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов, панорамной крышей, проекционным дисплеем, а также полным набором других самых современных систем.Самая доступная версия модели оснащается 2,2-литровым 199-сильным турбированным дизельным двигателем, выдающим до 441 Нм максимального крутящего момента. Агрегируется этот мотор с 8-ступенчатой гидромеханической АКПП. К слову, данная установка российским покупателям уже знакома, поскольку производитель использует ее в кроссовере Santa Fe.