Учёные рассказали об антивозрастном эффекте граната
В гранате содержится большое количество полифенолов и антиоксидантов, помогающих справляться с проблемами со здоровьем. Именно поэтому учёные всё чаще проводят исследования, чтобы расширить его полезные свойства. Одно из них показало, что этот фрукт обладает антивозрастным действием.
Впервые учёные провели клинический эксперимент на людях, которым предложили добавить уротилин А для исследование его омолаживающих свойств. Этот метаболит из плодов граната влияет на здоровье митохондрий и клеток. Учёные доказали, что он влияет на стимуляцию митофагии - целенаправленной деградации поврежденных митохондрий, и улучшает здоровье мышц. Профессор Университета Тафтса Роджер Филдинг рассказал, что на данный момент не существует действенных решений для лечения ухудшения мышечной функции, происходящей с возрастом, кроме упорной работы в тренажерном зале.
Данное исследование позволяет сделать первый шаг на пути к усовершенствованию мышечных функций во время старения. Учёные выяснили, что уролитин А имеет омолаживающие функции и улучшает функциональность митохондрий. Данные показали, что он влияет на стимуляцию митохондриального биогенеза - процесса, с помощью которого клетки увеличивают митохондриальную массу, так же, как и физическая нагрузка. Эксперты считают, что обнаружили единственное известное соединение, восстанавливающее способность клеток изменять повреждённые митохондрии.
Впервые учёные провели клинический эксперимент на людях, которым предложили добавить уротилин А для исследование его омолаживающих свойств. Этот метаболит из плодов граната влияет на здоровье митохондрий и клеток. Учёные доказали, что он влияет на стимуляцию митофагии - целенаправленной деградации поврежденных митохондрий, и улучшает здоровье мышц. Профессор Университета Тафтса Роджер Филдинг рассказал, что на данный момент не существует действенных решений для лечения ухудшения мышечной функции, происходящей с возрастом, кроме упорной работы в тренажерном зале.
Данное исследование позволяет сделать первый шаг на пути к усовершенствованию мышечных функций во время старения. Учёные выяснили, что уролитин А имеет омолаживающие функции и улучшает функциональность митохондрий. Данные показали, что он влияет на стимуляцию митохондриального биогенеза - процесса, с помощью которого клетки увеличивают митохондриальную массу, так же, как и физическая нагрузка. Эксперты считают, что обнаружили единственное известное соединение, восстанавливающее способность клеток изменять повреждённые митохондрии.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:12