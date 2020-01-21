Учёные рассказали об антивозрастном эффекте граната





Впервые учёные провели клинический эксперимент на людях, которым предложили добавить уротилин А для исследование его омолаживающих свойств. Этот метаболит из плодов граната влияет на здоровье митохондрий и клеток. Учёные доказали, что он влияет на стимуляцию митофагии - целенаправленной деградации поврежденных митохондрий, и улучшает здоровье мышц. Профессор Университета Тафтса Роджер Филдинг рассказал, что на данный момент не существует действенных решений для лечения ухудшения мышечной функции, происходящей с возрастом, кроме упорной работы в тренажерном зале.Данное исследование позволяет сделать первый шаг на пути к усовершенствованию мышечных функций во время старения. Учёные выяснили, что уролитин А имеет омолаживающие функции и улучшает функциональность митохондрий. Данные показали, что он влияет на стимуляцию митохондриального биогенеза - процесса, с помощью которого клетки увеличивают митохондриальную массу, так же, как и физическая нагрузка. Эксперты считают, что обнаружили единственное известное соединение, восстанавливающее способность клеток изменять повреждённые митохондрии.