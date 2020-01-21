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Газ гало Млечного пути оказался в несколько раз тяжелее, чем считали учёные

Новые исследования ученых газа гало Млечного пути ввели в недоумение специалистов и дали понять, что его температура в несколько раз выше, по сравнению с предполагаемой. Эксперты проводили анализ при помощи космической обсерватории XMM-Newton Европейского агентства.
Газ гало Млечного пути оказался в несколько раз тяжелее, чем считали учёные

Гало являет собой широкую область в пространстве по границам галактики, в которой находится газ, невидимая материя и звезды. Ученые со всего мира считали, что в гало Млечного пути раскаленный газ имеет температуру от 10000 до 1 миллиона градусов. Но исходя из новых наблюдений, полученных с помощью рентгеновского диапазона, поставлены под сомнения все ранее известные предположения. Благодаря Санскрити Даса, ученику из Университета штата Огайо, а также специальному космическому оборудованию, было выявлено, что температура отдельных областей Млечного пути может превышать и 10 млн градусов. Для постоянного наблюдения за параметрами рассеяния проходящего света этим газом команда учёных пользовалась далеким блазаром. Специалисты поясняют, что это активное ядро галактики, пускающее джеты в близь к Земле.

Более того, американским экспертам удалось разобраться с химически составом в газе гало. Исследования показали довольно-таки низкие показатели железа и кислорода, в сравнении с составом Солнца.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 08:39

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