Газ гало Млечного пути оказался в несколько раз тяжелее, чем считали учёные





Гало являет собой широкую область в пространстве по границам галактики, в которой находится газ, невидимая материя и звезды. Ученые со всего мира считали, что в гало Млечного пути раскаленный газ имеет температуру от 10000 до 1 миллиона градусов. Но исходя из новых наблюдений, полученных с помощью рентгеновского диапазона, поставлены под сомнения все ранее известные предположения. Благодаря Санскрити Даса, ученику из Университета штата Огайо, а также специальному космическому оборудованию, было выявлено, что температура отдельных областей Млечного пути может превышать и 10 млн градусов. Для постоянного наблюдения за параметрами рассеяния проходящего света этим газом команда учёных пользовалась далеким блазаром. Специалисты поясняют, что это активное ядро галактики, пускающее джеты в близь к Земле.Более того, американским экспертам удалось разобраться с химически составом в газе гало. Исследования показали довольно-таки низкие показатели железа и кислорода, в сравнении с составом Солнца.