АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Kia Motors собирается произвести 11 новых электрокаров к 2025 году

Следующей стратегией Kia Motors на ближайшие пару лет станет концентрация производства на кроссоверах и электрокарах. Известно, что компания собирается произвести 11 новых электрических моделей к 2025 году.

Kia Motors проинформировала общественность о планах по созданию к 2025 году линейки полностью электрических транспортных средств, состоящих их 11 моделей. Это часть программы под названием Plan S, которая ставит перед компанией цель достичь объема продаж «экологически чистых» автомобилей в 20 миллионов к 2026 году, половина из которых будут электрокарами. Новая стратегия также призывает к «популяризации электромобилей» и «расширению услуг мобильности для электрических и автономных машин».

Ожидается, что Kia выпустит свою первую EV-модель в 2021 году. Вероятно, это будет полностью электрический Imagine, сегментный, небольшой четырехдверный семейный седан. Его обновленный двигатель сможет обеспечить владельцу дальность езды до 500 км на одном заряде. Кроме прочего, фирма собирается увеличить долю производства собственных кроссоверов до 60% к 2022 году. К тому времени концерн также разработает платформу для автопилотирования, а в 2023 году запустит опытную эксплуатацию.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Захарова: «Биологический отец никогда не узнает, что я его…
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в…
Kia Motors собирается произвести 11 новых электрокаров к 2025…
Максим Галкин провел вечер в компании Лаймы Вайкуле и зажег под песню…
Ольга Бузова в день 34-летия показала в Instagram полностью обнаженный…
Проект по внедрению методики хирургической пересадки матки будет реализовываться в Красноярском…
Rolls-Royce презентовала в Москве Cullinan Black…
«Я бы хотела быть как она»: Селена Гомес назвала своим кумиром…
Медики из Индии рассказали о неприятных последствиях плохой интимной…
Оксана Ряска работает в Нью-Йорке репетитором и ходит на курсы английского…
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи сына…
Обновленную версию SsangYong Rexton впервые заметили на…
«Глаза горят у обоих»: Романа Гриценко заподозрили в романе с блогером Елизаветой…
Борис Клюев с третьей супругой Викторией за 45 лет совместной жизни так и не завел…
Эксперты рассказали, как предотвратить попадание в ДТП в…
Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без…
Издание Military Watch обратило внимание на российский бомбардировщик с искусственным…
NASA: К земле приблизится астероид в два раза больше…
"В 1912 году построил мой дедушка": Александр Васильев похвастался домом, в котором его семья живет 108…
«Хороша и естественна»: Лера Кудрявцева вернулась к работе после удаления…
Сын Ксении Собчак Платон признался, что больше не хочет жить в…
Эксперт Роскачества Лариса Абдуллаева рассказала, почему молоко не…
"Надо вести себя на ТВ нормально с ребёнком": Саша Артемова осудила поведение нынешних участников проекта…
Личный тренер Филиппа Киркорова Вячеслав Дайчев рассказал, что певец придерживается диеты даже на…
Таинственный возлюбленный подарил Анастасии Волочковой огромный букет белых…
Сергей Шойгу призвал укреплять силовой потенциал…
«Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю»: Андрей Разин посвятил трогательный пост умершему…
Компания Xiaomi представит смартфон Mi 10 раньше…
Просмотреть все новости