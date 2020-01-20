Kia Motors собирается произвести 11 новых электрокаров к 2025 году





Kia Motors проинформировала общественность о планах по созданию к 2025 году линейки полностью электрических транспортных средств, состоящих их 11 моделей. Это часть программы под названием Plan S, которая ставит перед компанией цель достичь объема продаж «экологически чистых» автомобилей в 20 миллионов к 2026 году, половина из которых будут электрокарами. Новая стратегия также призывает к «популяризации электромобилей» и «расширению услуг мобильности для электрических и автономных машин».Ожидается, что Kia выпустит свою первую EV-модель в 2021 году. Вероятно, это будет полностью электрический Imagine, сегментный, небольшой четырехдверный семейный седан. Его обновленный двигатель сможет обеспечить владельцу дальность езды до 500 км на одном заряде. Кроме прочего, фирма собирается увеличить долю производства собственных кроссоверов до 60% к 2022 году. К тому времени концерн также разработает платформу для автопилотирования, а в 2023 году запустит опытную эксплуатацию.