Таинственный возлюбленный подарил Анастасии Волочковой огромный букет белых роз

Сегодня Анастасия Волочкова празднует свой день рождения, ей исполнилось 44 года. Знаменитость уже похвасталась поздравлениями от дочери Ариадны и матери Тамары. Недавно именинница опубликовала новую фотографию, на которой она сфотографирована с огромным букетом своих любимых белых роз. Анастасия Волочкова положила цветы на диван и ее почти не видно за ними. В комментарии к публикации именинница написала: "Цветы от любимого человека всегда самые желанные!!!"Танцовщица сообщила, что счастье переполняет ее сердце. В конце поста в Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова попросила преданных поклонников порадоваться за нее. Подписчики начали поздравлять знаменитость с 44-летием. Многие спросили, когда же увидят таинственного возлюбленного Анастасии Волочковой, но балерина не отреагировала на данный вопрос.