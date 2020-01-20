Таинственный возлюбленный подарил Анастасии Волочковой огромный букет белых роз
Таинственный возлюбленный подарил Анастасии Волочковой на день рождения огромный букет белых роз. Балерина в Instagram-аккаунте сообщила, что счастье переполняет ее сердце.
Сегодня Анастасия Волочкова празднует свой день рождения, ей исполнилось 44 года. Знаменитость уже похвасталась поздравлениями от дочери Ариадны и матери Тамары. Недавно именинница опубликовала новую фотографию, на которой она сфотографирована с огромным букетом своих любимых белых роз. Анастасия Волочкова положила цветы на диван и ее почти не видно за ними. В комментарии к публикации именинница написала: "Цветы от любимого человека всегда самые желанные!!!"
Танцовщица сообщила, что счастье переполняет ее сердце. В конце поста в Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова попросила преданных поклонников порадоваться за нее. Подписчики начали поздравлять знаменитость с 44-летием. Многие спросили, когда же увидят таинственного возлюбленного Анастасии Волочковой, но балерина не отреагировала на данный вопрос.
Сегодня Анастасия Волочкова празднует свой день рождения, ей исполнилось 44 года. Знаменитость уже похвасталась поздравлениями от дочери Ариадны и матери Тамары. Недавно именинница опубликовала новую фотографию, на которой она сфотографирована с огромным букетом своих любимых белых роз. Анастасия Волочкова положила цветы на диван и ее почти не видно за ними. В комментарии к публикации именинница написала: "Цветы от любимого человека всегда самые желанные!!!"
Танцовщица сообщила, что счастье переполняет ее сердце. В конце поста в Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова попросила преданных поклонников порадоваться за нее. Подписчики начали поздравлять знаменитость с 44-летием. Многие спросили, когда же увидят таинственного возлюбленного Анастасии Волочковой, но балерина не отреагировала на данный вопрос.