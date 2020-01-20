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«Хороша и естественна»: Лера Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

Известная телеведущая Лера Кудрявцева практически месяц находилась в медицинском центре под наблюдением врачей. Звезда с удовольствием вернулась к плодотворной работе на телевиденье после удаления имплантов из груди.
«Хороша и естественна»: Лера Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя Кудрявцева разместила новый пост на своей страничке в социальной сети Instagram, под которым сообщила, что рада вернуться на работу. На снимке отмечено настоящее место работы знаменитости - Телецентр Останкино. На съемки телепередачи «Звезды сошлись» на НТВ телеведущая надела шикарный красный костюм, который умело подчеркнул положительные стороны фигуры звезды. «Начались трудовые будни», - обратила внимание Лера Кудрявцева.

В свою очередь подписчики не могли не поздравить их любимицу с возвращением на экраны после длительного перерыва. Более того, фолловеры совершенно не скупились на комплименты по поводу внешнего вида Леры Кудрявцевой и подчеркивали её отменную форму. «Даже помолодела!», «Выглядите на все 100, даже лучше, чем раньше», «Хороша и теперь естественна!» - подмечали некоторые поклонники под постом в Instagram.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:21

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