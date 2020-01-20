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«Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю»: Андрей Разин посвятил трогательный пост умершему сыну

Андрей Разин на своей странице в социальной сети Instagram написал пост, который посвятил памяти своего умершего сына. Продюсер отметил, что до этого времени тяжело переживает потерю.
«Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю»: Андрей Разин посвятил трогательный пост умершему сыну

Сын Андрея Разина Александр умер в возрасте 16 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за осложнений после болезни. 20 января 2020 года Александру Разину исполнилось бы 19 лет. В честь дня рождения сына продюсер группы «Ласковый май» опубликовал коллаж из снимков Александра, сделанных в разные периоды его жизни. Под снимками продюсер написал, что до этого времени тяжело переживает эту утрату. Он отметил, что Александр был бодрым и полным сил, однако в одну секунду его сердце остановилось. Андрей Разин поблагодарил всех, кто помнит его сына, соболезнуют утрате и поддерживают его семью.

Особое внимание продюсер в своем посте уделил одноклассникам Александра, которые были рядом с ним в годы его жизни и окружали его вниманием и заботой.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:50

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