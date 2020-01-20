«Извинился и опустил голову»: Американский певец Дэвид Олни умер на сцене прямо во время своего выступления





Дэвид Олни в этот момент просто сидел на стуле в самом центре сцены и играл на гитаре. Ближе к середине третьей композиции он прикрыл глаза и обратился к зрителям с извинениями за эту паузу. Спустя еще какое-то мгновение он опустил голову, поэтому те, кто находился в зале, сразу же заподозрили, что ему стало плохо. По предварительным данным, причиной смерти Олни стал сердечный приступ, рассказал Ригби.Отмечается, что за свою музыкальную карьеру Дэвид Олни выпустил два десятка пластинок. А его композиции в свое время исполняли такие известные музыканты, как Эммил Харрис, Дель МакКури и Линда Ронштадт.