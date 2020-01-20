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Эксперты рассказали о причинах и способах устранения скрипов в автомобиле

Скрипы, шорохи и скрежет возникают в силу ряда как тривиальных, так и серьезных проблем с транспортным средством. Поэтому эксперты рассказали о причинах и способах устранения шумов в автомобиле.

Поскольку автомобиль состоит из множества металлических и пластиковых деталей, необъяснимые звуки и скрежет являются вполне нормальными даже для новой машины, которая едет по идеальной дороге. В то же время, иногда эти скрипы могут создавать дискомфорт для водителя, отвлекая его от вождения. Эту проблему можно вполне легко решить, поняв её причину. Зачастую нюанс состоит либо в ненадлежащем уходе за транспортным средством, либо ошибках во время сборки. Владельцам недорогих моделей также следует понять, что дешевые материалы, использованные для создания авто, не могут обеспечить бесшумной и плавной езды.

Кроме прочего, необходимо обнаружить источник этих скрипов в салоне или экстерьере. Варианты могут включать кресла, багажное отделение, двери, приборную панель и крепления навесных элементов. А вот избавиться от неприятных шорохов можно с помощью самоклеющейся ленты для пластиковых деталей, силиконовой смазки для трущихся элементов, резиновых уплотнителей для многочисленных зазоров и много другого. Не лишним станет также использование звукоизолирующих материалов для интерьера, вроде минеральной ваты, пенополиуретана и войлока.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:43

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