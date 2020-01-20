Светлана Хоркина родившегося в прошлом году сына назвала Иваном

Светлана Хоркина недавно опубликовала поздравление к своим подписчикам в соцсети Instagram в связи с Крещением. При этом, гимнастка добавила фотографию, на котором предстала с годовалым ребенком на руках. Судя по антуражу, спортсменка недавно крестила малыша, имя и пол которого стали вскоре известными. Во время эфира телепередачи «Доброе утро» олимпийская чемпионка призналась в том, что 22 октября прошлого года родила сына, которого назвала Иваном.Хоркина также удивила общественность заявлением о том, что не собирается «засиживаться» в декрете и хочет совмещать работу с воспитанием детей. Напомним, что первенцу спортсменки Святославу исполнилось 14 лет, который появился в браке 41-летней звезды спорта с миллиардером Кириллом Шубским. Сейчас Хоркина замужем за чиновником Олегом Кочновым, которому смогла подарить сына, несмотря на значительную разницу в возрасте между супругами.