Светлана Хоркина родившегося в прошлом году сына назвала Иваном
Еще в октябре 2020 года Светлана Хоркина стала мамой второго ребенка, но до сих пор не показала его публике. Теперь известная гимнастка рассказала, что в прошлом году родила сына, а назвала его Иваном.
Светлана Хоркина недавно опубликовала поздравление к своим подписчикам в соцсети Instagram в связи с Крещением. При этом, гимнастка добавила фотографию, на котором предстала с годовалым ребенком на руках. Судя по антуражу, спортсменка недавно крестила малыша, имя и пол которого стали вскоре известными. Во время эфира телепередачи «Доброе утро» олимпийская чемпионка призналась в том, что 22 октября прошлого года родила сына, которого назвала Иваном.
Хоркина также удивила общественность заявлением о том, что не собирается «засиживаться» в декрете и хочет совмещать работу с воспитанием детей. Напомним, что первенцу спортсменки Святославу исполнилось 14 лет, который появился в браке 41-летней звезды спорта с миллиардером Кириллом Шубским. Сейчас Хоркина замужем за чиновником Олегом Кочновым, которому смогла подарить сына, несмотря на значительную разницу в возрасте между супругами.
Светлана Хоркина недавно опубликовала поздравление к своим подписчикам в соцсети Instagram в связи с Крещением. При этом, гимнастка добавила фотографию, на котором предстала с годовалым ребенком на руках. Судя по антуражу, спортсменка недавно крестила малыша, имя и пол которого стали вскоре известными. Во время эфира телепередачи «Доброе утро» олимпийская чемпионка призналась в том, что 22 октября прошлого года родила сына, которого назвала Иваном.
Хоркина также удивила общественность заявлением о том, что не собирается «засиживаться» в декрете и хочет совмещать работу с воспитанием детей. Напомним, что первенцу спортсменки Святославу исполнилось 14 лет, который появился в браке 41-летней звезды спорта с миллиардером Кириллом Шубским. Сейчас Хоркина замужем за чиновником Олегом Кочновым, которому смогла подарить сына, несмотря на значительную разницу в возрасте между супругами.