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Тимати приучает своего 3-месячного сына к серфингу

В октябре 2019 года у известного рэпера Тимати и Анастасии Решетовой появился совместный ребенок Ратмир. Отправившись на отдых с 3-месячным малышом, звездный отец решил с самых ранних лет привить ему любовь к активным видам спорта, приучив к серфингу.
Тимати приучает своего 3-месячного сына к серфингу

На своей страничке в социальной сети Instagram рэпер периодически делится с поклонниками фото с отдыха. Свое первое путешествие к океану мальчик провел в окружении любящих родителей, наслаждаясь теплыми лучами солнца и морским прибоем. На кадре Ратмир лежит на доске для серфинга на берегу, а отец демонстрирует ему что-то вдалеке на горизонте. Судя по всему, из наследника рэпера вырастет большой любитель покорять волны, отмечают фолловеры. Также в комментариях к посту поклонники не смогли скрыть своего восхищения к семейной фотографии. «Какие красавчики», «Подрастающий серфер, папа дает первые уроки!», «Такой хорошенький у вас сынок, талантливым будет, сразу видно», - делают предположения фанаты.

Напомним, что в отличии от Анастасии Решетовой, для Тимати это не первый ребенок. У него уже есть дочь от экс-возлюбленной Алены Шишковой. К слову, девочка сейчас также наслаждается отдыхом с отцом и младшим братом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 19:02

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