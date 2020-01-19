Тимати приучает своего 3-месячного сына к серфингу





На своей страничке в социальной сети Instagram рэпер периодически делится с поклонниками фото с отдыха. Свое первое путешествие к океану мальчик провел в окружении любящих родителей, наслаждаясь теплыми лучами солнца и морским прибоем. На кадре Ратмир лежит на доске для серфинга на берегу, а отец демонстрирует ему что-то вдалеке на горизонте. Судя по всему, из наследника рэпера вырастет большой любитель покорять волны, отмечают фолловеры. Также в комментариях к посту поклонники не смогли скрыть своего восхищения к семейной фотографии. «Какие красавчики», «Подрастающий серфер, папа дает первые уроки!», «Такой хорошенький у вас сынок, талантливым будет, сразу видно», - делают предположения фанаты.Напомним, что в отличии от Анастасии Решетовой, для Тимати это не первый ребенок. У него уже есть дочь от экс-возлюбленной Алены Шишковой. К слову, девочка сейчас также наслаждается отдыхом с отцом и младшим братом.