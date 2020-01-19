«Россия всегда держалась на вере»: Роза Сябитова прокомментировала отношение россиян к Крещению





Несмотря на тот факт, что Роза Сябитова исповедует совсем другую религию – ислам, - она весьма уважительно относится к остальным конфессиям. Наример, в ее окружении довольно большое количество христиан, чем телезвезда открыто гордится. Более того, эти друзья ежегодно зовут ее на крещенские купания, но Сябитова тактично отказывается, объясняя это тем, что к здоровью указанная религиозная традиция не имеет никакого отношения, поэтому к данному вопросу, считает телеведущая, следует подходить взвешенно. «Это для меня традиция – акт веры. Только христиане, поддерживаемые своей верой, могут окунаться в ледяную воду и не простужаться. Для этих целей и создавалась такая традиция. Разумеется, нужно опираться на веру, особенно в тяжелые времена», - подчеркнула Роза Сябитова.Артистка также добавила, что люди, которые решаются окунуться в прорубь в Крещение, подают молодому поколению прекрасный пример. «Желаю всем веры», - приводит ее слова портал «Телепрограмма».