Ученые рассказали о повышенном риске гипертонии у курильщиков





В ходе исследования было выявлено, что у курильщиков, которых одолевает вредная привычка на протяжении многих лет, перепады артериального давления в несколько раз выше, чем у тех, кто не злоупотребляет никотином. «Человеческое тело имеет буферную систему, которая постоянно контролирует и держит в норме кровяное давление», - делится знаниями доктор Лоуренс Синовей. Более того, он считает, что если показатель давления идет на спад, то будет срабатывать процесс, называемый активностью мышечного симпатического нерва (MSNA).Специалисты в области сердечно-сосудистых заболевания также развеяли миф о том, что курение помогает справиться с глубоким стрессом. Как оказалось, вредная привычка только усугубляет положение, повышая общую нагрузку в организме. «Мы стараемся лучше узнать, насколько курение сигарет способствует развитию гипертонии. После этого мы сможем попробовать предотвратить это заболевание у хронических курильщиков», - отмечает Синовей.