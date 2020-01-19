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Ученые рассказали о повышенном риске гипертонии у курильщиков

Ученые из Государственного института сердечно-сосудистых заболеваний в Пенсильвании провели исследование взаимосвязи курения и развития гипертонии. Они пришли к выводу, что данная вредная привычка мешает естественному процесу в организме удерживать давление в норме.

В ходе исследования было выявлено, что у курильщиков, которых одолевает вредная привычка на протяжении многих лет, перепады артериального давления в несколько раз выше, чем у тех, кто не злоупотребляет никотином. «Человеческое тело имеет буферную систему, которая постоянно контролирует и держит в норме кровяное давление», - делится знаниями доктор Лоуренс Синовей. Более того, он считает, что если показатель давления идет на спад, то будет срабатывать процесс, называемый активностью мышечного симпатического нерва (MSNA).

Специалисты в области сердечно-сосудистых заболевания также развеяли миф о том, что курение помогает справиться с глубоким стрессом. Как оказалось, вредная привычка только усугубляет положение, повышая общую нагрузку в организме. «Мы стараемся лучше узнать, насколько курение сигарет способствует развитию гипертонии. После этого мы сможем попробовать предотвратить это заболевание у хронических курильщиков», - отмечает Синовей.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 18:42

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