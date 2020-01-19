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Михаил Мишустин поздравил режиссёра Вадима Абдрашитова с 75-летием

На сайте кабинета министров появилась телеграмма, в которой премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ Вадима Абдрашитова с юбилеем. Он отметил, что режиссёр в своих картинах показывает сложные судьбы людей, которым хочется сопереживать.

Режиссер Вадим Абдрашитов 19 января отмечает 75-летие. В своём поздравлении Михаил Мишустин заявил, что картины режиссёра давно считаются классическими для кинематографа. В его легендарных фильмах таких, как “Слово для защиты”, “Охота на лис”, “Парад планет”, “Время танцора”, происходит раскрытие трудных судеб людей, призыв к единению, проявлению сострадания, более ответственному отношению к близким и родным. Он назвал эти фильмы событиями, в которых происходит исследование природы человека.

Премьер-министр отметил, что и в нынешнее время творчество кинорежиссера всё также остаётся актуальным и вынуждает зрителей сопереживать, затрагивает душу. Стоит напомнить, что кинокартины режиссёра отличает сдержанный, внутренне напряжённый кинематографический язык. В центре его работ всегда находятся острые нравственные проблемы. Звание Народного артиста Российской Федерации он получил в 1992 году. Ранее Михаил Мишустин также поздравил дирижера Александра Дмитриева с 85-летием и Бориса Невзорова с 70-летием. Соответствующие телеграммы были размещены на сайте кабмина пресс-службой правительства.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:00

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