Названы лучшие камерофоны 2020 года





Все модели популярных производителей обеспечены самыми передовыми на данный момент технологиями. Использованные для оценивания тесты Dxomark включали 10 критериев, специалисты анализировали экспозицию, цвет, автофокус, текстуру, шумы, артефакты, режим ночной съемки, зум (увеличение), размытие фона (боке) и широкоугольную съемку. Кроме этого, учитывались Dxomark и параметры видеосъемки. Здесь бралось во внимание качество цвета, экспозиции, автофокусировки, текстуры, шумов, стабилизации и артефакты. Согласно пройденным тестам, по каждой из характеристик выставлялись баллы, которые в сумме и составили рейтинг камерофонов.Открывает рейтинг Mate 20 6/128 от Huawei. Гаджет стоит порядка 30 тысяч рублей и стал одним из пионеров трехмодульных камерофонов. Съемки фото и видео здесь производятся датчиками от Leica в 16, 12 и 8 мегапикселей со светосилой от f/1.8 до f/2.4 и широкоугольной съемкой. Для селфи предусмотрено 24 мегапикселя, при этом используется искусственный интеллект, идентифицируя свыше 1,5 тысячи сценариев и 25 категорий съемки. Подобные характеристики обеспечили смартфону 120 и 91 баллов за снимки и видео.Samsung Galaxy S10+ с 8 и 128 гигабайтами стоит порядка 66 тысяч рублей, в тестах он набрал 101 очко за фотосъемку и 88 за видео. В нем имеется тройной модуль основной камеры и пара датчиков в селфи-модуле. Основной объектив обеспечен парой 12-мегапиксельных датчиков и одним 16-мегапиксельным. Кроме того, они ответственны за 77 и 123-градусные углы обзора, портретные фото, оптический зум и регулируемую диафрагму от 1,5 до 2,4 f. Во фронтальной камере 10 и 8 мегапикселей, второй при этом умеет размывать фон и измерять глубину пространства.Китайский молодежный гаджет Honor 20 Pro 8/256, стоящий примерно 24 тысячи рублей, оснащен квадромодулем камер. Датчик от Sony обеспечивает расширение в 48 мегапикселей, также есть «на борту» 16-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и телеобъектив на 8 мегапикселей. А 2-мегапиксельный датчик обеспечивает размытие заднего фона. Такие характеристики специалисты оценили в 121 и 97 баллов соответственно за качество получаемых изображений и видео.OnePlus 7 Pro 8/256 стоимостью почти 36 тысяч прячет выдвижную фронтальную камеру в корпусе, причем механизм выводится наверх менее чем за секунду. Также в гаджете есть 48-мегапиксельная камера от Sony, 8-мегапиксельный датчик с трехкратным зумом и светосилой f/2.4 и объектив в 16 мегапикселей с 117 градусами угла обзора. Для селфи предусмотрен модуль в 16 мегапикселей, все вместе эксперты оценили в 122 и 98 баллов соответственно за фото и видео.Устройство от Apple, iPhone 11 Pro 64, способно увеличить изображение в четыре раза без каких-либо потерь качества. Аппарат стоимостью 88 тысяч рублей оснащен двумя камерами по 12 мегапикселей со светосилой f/1.8 и f/2.4. Телефотообъектив дает возможность приближать изображения, а селфи-модуль оборудован ночным режимом. Такие характеристики дали возможность набрать 124 балла за фотокамеру и целых 102 за видеосъемку.Huawei P30 Pro продается за 60 тысяч рублей, это пионер среди аппаратов с пятикратным оптическим увеличением. При прохождении светового луча через призму девайса он уходит вглубь, отклоняясь при этом под прямым углом. Это позволяет обеспечить нужное фокусное расстояние для увеличения изображения. Причем в телефоне использована та же схема, что и в перископах подводных лодок. Далее пятикратный зум превращается системой в снимок с 50-кратным увеличением практически без потерь качества. Также в смартфоне есть широкоугольная 40-мегапиксельная камера и широкоугольный (120 градусов) и ToF-объектив, а также селфи-модуль в 32 мегапикселя. Такие характеристики обеспечили устройству 125 и 97 баллов за фото- и видеокамеры.126 баллов за фотосъемку получил Samsung Galaxy Note 10+ 12/256, средний ценник которого равен 90 тысячам рублей. В нем четыре объектива, из которых два по 12 мегапикселей, а также 16-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль в 123 градуса обзора и 3D-объектив с возможностью измерять расстояние и делать сферическое фото 360°. Бонусом производитель добавил возможность создания анимированных GIF и «фронталку» в 10 мегапикселей. Видеокамера при этом получила в тестах 93 очка.Лучшим камерофоном эксперты назвали устройство от Xiaomi, Mi Note 10 Pro с 8/256GB, новинку декабря 2019 года. В среднем на российском рынке аппарат стоит порядка 39 тысяч рублей. Он стал первым в истории пятикамерным смартфоном, один из объективов которого имеет расширение в 108 мегапикселей, а светосила равна f/1.7. Кроме нее в пентакамернике присутствует 20-мегапиксельный сверхширокий объектив, пара телеобъективов (соответственно 20, 12, 5 и 2 мегапикселя) и модуль для макросъемки, а также селфи-камера в 32 мегапикселя. Этот телефон набрал рекордные 130 и 102 балла за фото- и видеомодули.